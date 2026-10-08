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Регион
Опубликовано 8 октября, 19:00

Тёмные коридоры и фонарики: Верховная рада превратилась в Silent Hill из-за блэкаута

Комитеты Верховной рады остались без электричества из-за блэкаута в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фотографией с места событий

Отключения электричества в Киеве добрались и до Верховной рады, оставив без освещения сразу два парламентских комитета. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

Депутат Железняк сообщил об отключении света в комитетах Верховной рады. Фото © Telegram /Железный нардеп

Депутат Железняк сообщил об отключении света в комитетах Верховной рады. Фото © Telegram /Железный нардеп

Перебои затронули помещения на улице Липской, где работают комитеты по энергетике и налоговой политике.

«Учитывая, что здание комитетов когда-то было частью гостиницы, эти длинные тёмные коридоры немного напоминают Silent Hill…. особенно с фонариком», — написал он.

Здание Верховной рады осталось без тепла и воды после взрывов в Киеве
Здание Верховной рады осталось без тепла и воды после взрывов в Киеве

Напомним, 8 октября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Ограничения начали действовать по распоряжению «Укрэнерго», причём ранее опубликованные графики временно перестали работать. До этого, 6 октября, в украинской столице установили расписание подачи света. Продолжительность одного перерыва оценивалась примерно в три с половиной часа.

Больше новостей об отключениях электричества, авариях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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