В Киеве ввели экстренный режим энергоснабжения

В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

Отключения применили по команде национальной энергетической компании «Укрэнерго». В ДТЭК подчеркнули, что во время действия аварийного режима ранее опубликованные графики не работают.

«Киев: по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют», — говорится в сообщении энергохолдинга.

Накануне «Укрэнерго» сообщало, что в некоторых регионах Украины 8 октября планируются почасовые ограничения энергоснабжения на протяжении всего дня.

Ситуация с энергоснабжением на Украине уже неоднократно приводила к ограничениям подачи электричества. Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти готовились к возможному дефициту электроэнергии зимой и предупреждали о риске продолжительных отключений света в случае повреждения энергетической инфраструктуры.