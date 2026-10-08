В Киеве ввели экстренный режим энергоснабжения
В Киеве 8 октября ввели экстренные отключения электроэнергии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фотографией с места событий
В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
Отключения применили по команде национальной энергетической компании «Укрэнерго». В ДТЭК подчеркнули, что во время действия аварийного режима ранее опубликованные графики не работают.
«Киев: по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют», — говорится в сообщении энергохолдинга.
Накануне «Укрэнерго» сообщало, что в некоторых регионах Украины 8 октября планируются почасовые ограничения энергоснабжения на протяжении всего дня.
Ситуация с энергоснабжением на Украине уже неоднократно приводила к ограничениям подачи электричества. Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти готовились к возможному дефициту электроэнергии зимой и предупреждали о риске продолжительных отключений света в случае повреждения энергетической инфраструктуры.
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