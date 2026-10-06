В Киеве ввели стабилизационные графики отключения света

В Киеве ввели стабилизационные графики отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать по распоряжению национальной энергетической компании «Укрэнерго», сообщили в ДТЭК.

По данным энергохолдинга, продолжительность одного отключения сейчас запланирована примерно на три с половиной часа. Расписание может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Графики также ввели в Киевской, Полтавской и Сумской областях. Ранее «Укрэнерго» объявило о почасовых ограничениях в нескольких регионах страны с 15:00 и до конца суток.

Причиной в компании назвали повреждения энергетической инфраструктуры. Конкретный перечень регионов, где должны были применяться ограничения, первоначально не раскрывался.

В предыдущий раз почасовые графики использовали на Украине около недели назад. Тогда в Киевской области вновь ввели стабилизационные отключения света после экстренных ограничений. Для отдельных групп потребителей электричество отключали на несколько часов, а энергетики предупреждали о возможных изменениях расписания.