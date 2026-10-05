«Укрэнерго» сообщило о новых отключениях света в четырёх регионах страны

Новые отключения электроэнергии зафиксированы сегодня утром, 5 октября, в четырёх регионах Украины. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго», связав перебои с российскими ударами.

В сводке перечислены, Харьковская, Сумская, Полтавская и Одесская области. По данным компании, энергетики уже приступили к восстановлению оборудования там, где позволяют условия безопасности. Кроме того, перебои наблюдаются в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Херсонской области.

На фоне повреждений выросло потребление электричества из общей сети. К 09:30 понедельника оно оказалось на 6,2% выше, чем в то же время в пятницу, 2 октября. В «Укрэнерго» объяснили рост облачной погодой: бытовые солнечные электростанции вырабатывают меньше энергии.

Увеличилась и вечерняя нагрузка. Максимум потребления 4 октября превысил показатель предыдущего воскресенья, 27 сентября, на 4,8%. Компания рекомендовала перенести использование мощных электроприборов на дневные часы — с 10:00 до 16:00. Вечером, с 17:00 до 22:00, потребителей попросили не включать несколько таких устройств одновременно. Плановых ограничений потребления на 5 октября не прогнозируется, однако, по предупреждению «Укрэнерго», ситуация может измениться.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что перебоев с электричеством, отоплением и водой предстоящей зимой на Украине практически не избежать. По данным газеты, значительная часть собственных генерирующих мощностей Киева уже не работает.