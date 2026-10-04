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Опубликовано 4 октября, 23:56

«Не будет ни электричества, ни тепла»: В Польше указали на критическую проблему Киева

Экс-премьер Польши Миллер: Предстоящая зима может стать роковой для Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Предстоящий холодный сезон может обернуться для Украины серьёзным испытанием из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, комментируя обещание Владимира Зеленского добиться завершения конфликта до зимы.

В эфире Polsat News польский политик усомнился, что украинское руководство в полной мере учитывает последствия разрушений энергообъектов. Он допустил, что холода наступят, а жители страны столкнутся с отсутствием отопления и электричества.

«Может быть, начнётся зима, а у них не будет ни электричества, ни тепла», — подчеркнул экс-премьер Польши.

Миллер также обратил внимание на взаимосвязь между атаками на российской территории и ударами по украинской энергетике. По его оценке, попытки Киева поражать объекты в России повлекли за собой усиление ответных действий против энергетической инфраструктуры Украины.

Политик предупредил, что сочетание повреждённых энергосистем и зимних морозов может иметь для страны крайне тяжёлые последствия. Вплоть до того, что, по выражению Миллера, такая ситуация способна «сокрушить страну».

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Ранее The Economist сообщал, что Россия намерена серьёзно дестабилизировать ситуацию в Киеве ещё до наступления зимы, а пик давления может прийтись на ноябрь. Речь идёт о кампании сразу по трём направлениям: массированных воздушных ударах, диверсиях и попытках спровоцировать политический хаос в украинской столице.

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Артём Гапоненко
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