Предстоящий холодный сезон может обернуться для Украины серьёзным испытанием из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, комментируя обещание Владимира Зеленского добиться завершения конфликта до зимы.

В эфире Polsat News польский политик усомнился, что украинское руководство в полной мере учитывает последствия разрушений энергообъектов. Он допустил, что холода наступят, а жители страны столкнутся с отсутствием отопления и электричества.

«Может быть, начнётся зима, а у них не будет ни электричества, ни тепла», — подчеркнул экс-премьер Польши.

Миллер также обратил внимание на взаимосвязь между атаками на российской территории и ударами по украинской энергетике. По его оценке, попытки Киева поражать объекты в России повлекли за собой усиление ответных действий против энергетической инфраструктуры Украины.

Политик предупредил, что сочетание повреждённых энергосистем и зимних морозов может иметь для страны крайне тяжёлые последствия. Вплоть до того, что, по выражению Миллера, такая ситуация способна «сокрушить страну».

Ранее The Economist сообщал, что Россия намерена серьёзно дестабилизировать ситуацию в Киеве ещё до наступления зимы, а пик давления может прийтись на ноябрь. Речь идёт о кампании сразу по трём направлениям: массированных воздушных ударах, диверсиях и попытках спровоцировать политический хаос в украинской столице.