The Economist: Россия намерена парализовать Киев ещё до наступления зимы

Росси намерена серьёзно дестабилизировать ситуацию в Киеве ещё до наступления зимы, а пик давления может прийтись на ноябрь. Об этом пишет The Economist со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников, которые, в свою очередь, ссылаются на данные разведки.

По данным собеседников журнала, речь идёт о кампании сразу по трём направлениям: массированных воздушных ударах, диверсиях и попытках спровоцировать политический хаос в украинской столице. Один из чиновников утверждает, что среди возможных целей могут оказаться центры обработки данных и супермаркеты.

The Economist также пишет об угрозе для энергетической, водопроводной и канализационной инфраструктуры Киева. Украинские чиновники полагают, что давление на город может заметно усилиться ещё до начала холодов. При этом журнал отдельно отмечает, что предыдущие масштабные бомбардировки сами по себе не приводили к капитуляции Украины.

Отдельное внимание издание уделяет новому поколению реактивных беспилотников. Ранее Reuters сообщал, что Россия резко нарастила применение таких аппаратов: некоторые из них развивают скорость более 400 км/ч, могут корректировать маршрут по команде оператора и значительно сложнее перехватываются существующими средствами ПВО. Киев и Киевская область в последние месяцы стали одними из основных направлений их применения.