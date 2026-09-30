Армия России начала выполнять особый приказ Путина по Украине, заявил военкор

Российские военные начали выполнять приказ Владимира Путина о массированных ударах по украинской энергетике, заявил военкор Александр Коц, разбирая атаку в ночь на 30 сентября. По его оценке, под ударом оказались сразу несколько звеньев энергоснабжения Киева: от производства электричества до его передачи и резервных мощностей.

Среди целей он назвал Трипольскую ТЭС на юге Киевской области, Киевскую ГЭС в Вышгороде и подстанцию «Киевская» на 750 кВ возле Наливайковки. Через последнюю столица получает электричество с Ровенской АЭС. Также атакован аккумуляторный парк в Гореничах, предназначенный для подстраховки при перебоях с генерацией и передачей энергии.

В феврале подстанция «Киевская» уже подвергалась удару «Цирконом». Повторное включение объекта в список целей военный эксперт связал с тем, что за прошедшие месяцы его успели восстановить. Минобороны связывает атакованные энергообъекты с обеспечением военных предприятий Киева и области.

Одновременное повреждение генерации, передачи электричества и резерва значительно осложняет восстановление системы: ремонт может растянуться на зиму, а долго обеспечивать оборонные производства дизель-генераторами не получится. При этом европейские страны передают Киеву оборудование для электростанций, расходуя собственные складские запасы.

После ночной атаки украинские мониторинговые каналы назвали произошедшее началом кампании против энергетики и рекомендовали жителям запастись пауэрбанками. Поручение о подготовке массированных ударов Путин озвучил 2 сентября, объяснив его ответом на атаки по российской гражданской инфраструктуре и ТЭК, напомнил обозреватель kp.ru.

Отдельной целью, по его словам, стал киевский дата-центр «Де Ново», который обрабатывает информацию в интересах ВСУ. На юге поражён производственно-промышленный комплекс в дунайском порту Измаил. В северо-западной части Чёрного моря атакован сухогруз, направлявшийся в Одессу с военным имуществом и грузами двойного назначения.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что Киев вновь поднимает вопрос о перемирии по энергетике, воздушным ударам и Чёрному морю. Президент связал эти инициативы с ответными действиями РФ на атаки по НПЗ, другим гражданским объектам и попытки морской блокады российского побережья.