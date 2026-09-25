Путин: Киев поднял вопрос о перемирии по энергетике, воздуху и Чёрному морю

Киев вновь активно поднимает вопрос о перемирии сразу по нескольким направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами.

По словам главы государства, речь идёт об энергетическом перемирии, взаимном прекращении воздушных ударов, а также о ситуации в Чёрном море.

«Сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям», — сказал Путин.

Президент связал эти предложения с ответными действиями ВС РФ. По словам Путина, Украина первой начала наносить удары по российским НПЗ и другим гражданским объектам. Кроме того, Киев пытался организовать морскую блокаду российского побережья Чёрного моря. Президент отметил, что Россия начала отвечать на эти действия.

Тема ограниченного перемирия активизировалась в сентябре. 11 сентября Владимир Зеленский предложил «шаг за шагом» разблокировать Чёрное море и договориться об энергетическом перемирии, которое предполагало бы взаимный отказ от ударов по энергообъектам.

14 сентября Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев согласились прекратить удары по энергетическим объектам друг друга, однако официально стороны достижения такой договорённости тогда не подтвердили. В Кремле инициативу назвали «хорошей идеей», одновременно подняв вопрос безопасности российского торгового судоходства в Чёрном море.

22 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон намерен предложить России и Украине взаимный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что такое соглашение само по себе не завершит конфликт, но может снизить напряжённость.

На следующий день Зеленский заявил о готовности прекратить удары по российским НПЗ при условии полноценного энергетического перемирия со стороны Москвы. 24 сентября министр энергетики Украины Денис Шмыгаль говорил уже о более широком варианте прекращения огня, который наряду с энергетикой затрагивал бы безопасность в Чёрном море.