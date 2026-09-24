Ждут передышку: В МИД РФ объяснили мольбы Киева о срочном перемирии

Украинская сторона поднимает тему перемирия, когда испытывает сильное давление и хочет получить передышку, считает замглавы МИД России Сергей Рябков. Такую оценку дипломат дал журналистам.

«Перемирие требуется каждый раз, когда противник ощущает жёсткое давление и ищет способы, как получить передышку», — сказал Рябков.

По его словам, предложения о перемирии уже не раз звучали и от представителей Киева, и от поддерживающих его европейских стран. Дипломат представил это как повторяющуюся позицию украинской стороны, а не как новую инициативу.

Ранее в Кремле подчеркнули, что Россия не меняла позиции по урегулированию конфликта на Украине и выступает за устойчивый мир, а не временное перемирие. Так в Москве отреагировали на заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Киев согласен на полное немедленное прекращение огня.