Песков ответил на заявление Сибиги о готовности к прекращению огня
Песков: Россия выступает за устойчивый мир на Украине, а не перемирие
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Россия не меняла позиции по урегулированию конфликта на Украине и выступает за устойчивый мир, а не временное перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Киев согласен на полное немедленное прекращение огня.
«Мы ещё раз повторяем: мы открыты к мирному процессу урегулирования, но считаем, что нужно стремиться к миру, а не временному перемирию. Эта наша позиция не претерпела изменений», — подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, Москва по-прежнему считает необходимым найти решение, которое обеспечит долгосрочное прекращение конфликта.
Ранее Life.ru сообщал, что Песков назвал заявления западных стран об энергетическом перемирии на Украине риторикой на фоне продолжающихся поставок оружия Киеву. Госсекретарь США Марко Рубио также согласился, что ограниченные перемирия по зерну и энергетике способны снизить глобальную напряжённость, но не завершат украинский конфликт.
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