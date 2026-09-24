Песков ответил на заявление Сибиги о готовности к прекращению огня

Россия не меняла позиции по урегулированию конфликта на Украине и выступает за устойчивый мир, а не временное перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Киев согласен на полное немедленное прекращение огня.

«Мы ещё раз повторяем: мы открыты к мирному процессу урегулирования, но считаем, что нужно стремиться к миру, а не временному перемирию. Эта наша позиция не претерпела изменений», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва по-прежнему считает необходимым найти решение, которое обеспечит долгосрочное прекращение конфликта.