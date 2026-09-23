Рубио: «Зерновое» и энергетическое перемирие не завершат конфликт на Украине

Ограниченные перемирия по зерну и энергетике способны снизить глобальную напряжённость, но не завершат украинский конфликт, считает госсекретарь США Марко Рубио. Об этом он сказал после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

«Я думаю, что обе стороны выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня, затрагивающем [поставки] зерна и энергоносителей», — сообщил Рубио.

При этом глава Госдепартамента уточнил, что подобная договорённость могла бы стать лишь временной мерой. По его словам, она способна ослабить напряжённость вокруг продовольственных и энергетических поставок, но сама по себе не приведёт к окончательному урегулированию.

«Это не служит прекращению войны, но, на мой взгляд, может тем или иным образом снять некоторую глобальную напряжённость», — пояснил госсекретарь.

Рубио выразил уверенность, что завершить конфликт военным путём не удастся. Итогом, по его мнению, должны стать переговоры и соглашение, которое позволит остановить разрушения и гибель людей с обеих сторон.

Напомним, встреча Лаврова и Рубио прошла за закрытыми дверями на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН и продолжалась 52 минуты. Помимо украинского урегулирования, министры обсудили двусторонние отношения России и США.