Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 15:11

Рубио: «Зерновое» и энергетическое перемирие не завершат конфликт на Украине

Марко Рубио. Обложка © ТАСС / АР

Марко Рубио. Обложка © ТАСС / АР

Ограниченные перемирия по зерну и энергетике способны снизить глобальную напряжённость, но не завершат украинский конфликт, считает госсекретарь США Марко Рубио. Об этом он сказал после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

«Я думаю, что обе стороны выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня, затрагивающем [поставки] зерна и энергоносителей», — сообщил Рубио.

При этом глава Госдепартамента уточнил, что подобная договорённость могла бы стать лишь временной мерой. По его словам, она способна ослабить напряжённость вокруг продовольственных и энергетических поставок, но сама по себе не приведёт к окончательному урегулированию.

«Это не служит прекращению войны, но, на мой взгляд, может тем или иным образом снять некоторую глобальную напряжённость», — пояснил госсекретарь.

Рубио выразил уверенность, что завершить конфликт военным путём не удастся. Итогом, по его мнению, должны стать переговоры и соглашение, которое позволит остановить разрушения и гибель людей с обеих сторон.

Лавров одной фразой на английском утихомирил кричащих журналистов на встрече с Рубио
Лавров одной фразой на английском утихомирил кричащих журналистов на встрече с Рубио

Напомним, встреча Лаврова и Рубио прошла за закрытыми дверями на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН и продолжалась 52 минуты. Помимо украинского урегулирования, министры обсудили двусторонние отношения России и США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Марко Рубио
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar