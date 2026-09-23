Госдеп: Рубио обсудил с Лавровым конфликт на Украине и двусторонние отношения
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Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили украинское урегулирование и отношения Москвы и Вашингтона. Темы переговоров раскрыл американский Госдепартамент.
«Рубио встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Генассамблеи ООН. Госсекретарь обсудил войну между Россией и Украиной, а также двусторонние отношения между Россией и США», — говорится в заявлении ведомства.
Предыдущая личная встреча Лаврова и Рубио прошла 23 июля на мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле. Тогда дипломаты также обсуждали двустороннюю повестку и пути завершения украинского конфликта.
Напомним, в Нью-Йорке завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Встреча состоялась на полях высокой недели 81-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и прошла с участием дипломатических делегаций.
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