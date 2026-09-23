Песков назвал заявления Запада об энергоперемирии риторикой на фоне помощи Киеву

Рассуждения западных стран об энергетическом перемирии на Украине остаются риторикой на фоне продолжающихся поставок вооружений Киеву. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили, считает ли он заявления о необходимости перемирия риторическими на фоне продолжающейся военной поддержки Украины со стороны западных государств.

«Безусловно», — ответил Песков.

Он также заявил, что, по оценке Москвы, милитаризация Украины продолжается, а европейские страны ищут новые источники финансирования для закупки вооружений.

«Действительно, продолжается милитаризация Украины: европейские государства пытаются изыскивать всё новые и новые деньги для закупки вооружений», — сказал представитель Кремля.

При этом ранее Москва положительно оценивала саму идею прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. 15 сентября Песков называл предложение президента США Дональда Трампа об энергоперемирии «очень хорошей идеей» и говорил, что Россия выступает за мирные решения. Песков тогда подчёркивал, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по этому вопросу.