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Опубликовано 22 сентября, 09:52

Как же разгром за 40 дней? Пескова удивил призыв Зеленского к перемирию

Песков указал на неувязки в заявлениях Зеленского после призыва к перемирию

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Заявления Владимира Зеленского о продолжении или остановке конфликта день ото дня не вяжутся друг с другом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о последнем призывае украинского политика относительно перемирия.

Представитель Кремля отметил, что Зеленский буквально несколько дней назад, выступая, говорил о том, что ему нужно ещё 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике.

«Здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны не вяжутся друг с другом», — добавил представитель Кремля.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова остановить боевые действия без предварительных условий и перейти к переговорам на нынешней линии соприкосновения, а главным результатом назвал прекращение боёв и сохранение жизней. При этом всего два дня назад он говорил, что его армии осталось «40 дней, чтобы разгромить Россию».

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Анастасия Никонорова
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