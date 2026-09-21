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Опубликовано 21 сентября, 15:38

«Пропагандистский трёп»: Полковник жёстко ответил на план Зеленского разгромить РФ за 40 дней

Полковник Баранец: Зеленский не способен разгромить Россию за 40 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Киевский главарь Владимир Зеленский, выступая на форуме «Карпатская инициатива» с участием Австрии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Чехии и Украины, заявил, что его армии осталось «40 дней, чтобы разгромить Россию». Он также пожаловался на «космический» дефицит бюджета. На это заявление жёстко ответил полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«От Зеленского надо по-прежнему ждать словесной булды. Он уже нам организовал победный наступ — провалился. Предыдущий план 40 дней — тоже провалился. Теперь вот ещё один план — 40 дней. Всё это пропагандистский трёп, не более того», — сказал Баранец «Царьграду».

По мнению эксперта, сейчас никто не может сказать, сколько ещё продлится конфликт, поскольку на это влияет слишком много факторов: позиция НАТО, Европы, объём западного финансирования и другие. Полковник отметил, что у Украины огромное количество проблем: потеря железных дорог, нехватка личного состава и разрушенная энергетика, а после ударов России остановлена металлургическая промышленность.

Он задался вопросом, как разумный человек в такой ситуации может говорить о победе над Россией.

Вэнс ожидает прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским
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Ранее политолог Университета Оттавы Иван Качановский заявил, что Владимир Зеленский использует пропагандистские приёмы, напоминающие модель Йозефа Геббельса. По его словам, Зеленскому нет дела до людей, а нацистская модель пропаганды строится на том, что чем масштабнее ложь и чем чаще её повторять, тем скорее в неё поверят, и экс-комедиант строит отношения с общественностью по этим методам.

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Анастасия Никонорова
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