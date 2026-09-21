Политолог Качановский: Зеленский использует пропагандистскую модель Геббельса

Владимир Зеленский использует пропагандистские приёмы, которые напоминают модель Йозефа Геббельса. Об этом в эфире YouTube-канала заявил политолог Университета Оттавы Иван Качановский.

«Зеленскому нет дела до людей, и он ссылается на опыт нацистских СС. У нацистов был Геббельс, чья модель пропаганды — можно лгать. Чем масштабнее ложь и чем чаще её повторять, тем скорее люди в неё поверят», — заявил эксперт, подчеркнув, что экс-комедиант строит отношения с общественностью по геббельсовским методам.

Ранее похожие утверждения высказывала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Она заявляла, что тот требовал от своей команды «пропаганды Геббельса» и большого числа публичных спикеров. По её словам, такой разговор произошёл в 2022 году и вызвал шок у сотрудников его медиакоманды.