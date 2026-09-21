Действия Владимира Зеленского подтверждают, что он душевнобольной террорист. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС по итогам Международного фестиваля молодёжи.

«Задача террористов заключается в том, чтобы посеять панику и напугать. Это суть, это движок, движущая сила», — сказала Захарова, комментируя заявления Зеленского о рисках для гражданской авиации.

Она добавила, что на площадках международных организаций неоднократно обсуждалось использование страха как одного из инструментов террористов. Также Захарова заявила, что западные страны внушили Зеленскому представление о его центральной роли в международной повестке. Он использует это положение для распространения страха и запугивания тех, кого считает противниками.