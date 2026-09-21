Душевнобольной террорист: Захарова ответила на угрозы Зеленского гражданской авиации
Захарова: Действия Зеленского доказывают, что он душевнобольной террорист
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Действия Владимира Зеленского подтверждают, что он душевнобольной террорист. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС по итогам Международного фестиваля молодёжи.
«Задача террористов заключается в том, чтобы посеять панику и напугать. Это суть, это движок, движущая сила», — сказала Захарова, комментируя заявления Зеленского о рисках для гражданской авиации.
Она добавила, что на площадках международных организаций неоднократно обсуждалось использование страха как одного из инструментов террористов. Также Захарова заявила, что западные страны внушили Зеленскому представление о его центральной роли в международной повестке. Он использует это положение для распространения страха и запугивания тех, кого считает противниками.
Напомним, Владимир Зеленский заявил о намерении создать угрозы для российского воздушного пространства с помощью беспилотников. Он предупредил иностранные авиакомпании, выполняющие рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие города, что российское небо якобы становится опасным, однако при этом уверял, что действия Украины не направлены непосредственно против гражданской авиации. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал такие заявления, как заявку на государственный терроризм.
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