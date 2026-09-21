«Без условий»: Зеленский снова предложил России перемирие

Владимир Зеленский заявил о готовности Украины остановить боевые действия без предварительных условий и после этого перейти к переговорам. Об этом он сказал в интервью канадскому CBC News, рассуждая о возможном завершении конфликта.

«Если россияне готовы к прекращению огня — да, без условий, просто прекращению огня и переговоры», — заявил Зеленский. По его словам, Киев готов остановиться на нынешней линии соприкосновения и затем перевести урегулирование в дипломатическую плоскость.

Украинский лидер также заявил, что после понесённых сторонами потерь уже не видит варианта, при котором итог конфликта можно было бы считать одновременно победой для обеих сторон. Главным результатом он назвал прекращение боевых действий и сохранение жизней.

Российская сторона же неоднократно заявляла, что не согласится на безусловное перемирие до согласования ключевых параметров будущего урегулирования. 17 сентября постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что условия России для остановки боевых действий не изменились.

Ранее Кремль также называл среди условий прекращения огня вывод украинских войск из Донбасса и других территорий, которые Москва считает российскими регионами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что после выполнения этих требований стороны могли бы перейти к полноформатным переговорам.

До этого Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной, если Киев также будет готов вернуться к диалогу. При этом ранее глава МИД подчёркивал, что Москва не намерена останавливать СВО на время возможных переговоров.