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Опубликовано 25 сентября, 08:42

Зеленский: Украина предложила РФ зеркальное перемирие в Чёрном море

Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

Украина предложила России зеркальное прекращение огня в Чёрном море и ждёт ответа Москвы через страны-посредники. Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, Киев обсуждал вопрос с Египтом, Индией, Турцией и представителями стран Ближнего Востока. Эти государства заинтересованы в разблокировании судоходства и предлагали свои варианты урегулирования ситуации.

«Мы сказали: давайте зеркальное прекращение огня в Чёрном море для того, чтобы товары, прежде всего агропромышленного комплекса, могли беспроблемно доставляться в соответствующие страны. Мы сейчас ждём ответа от этих стран, которые должны были связаться с российской стороной», — сказал Зеленский.

По его словам, предполагаемая договорённость должна обеспечить безопасность морских перевозок, в том числе экспорта сельскохозяйственной продукции.

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Ранее Life.ru сообщал, что Кремль подтвердил инициативу Турции по прекращению ударов по судам в Чёрном море. Дмитрий Песков тогда заявил, что соответствующий вопрос обсуждался Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако о согласовании моратория пока не сообщалось.

Больше новостей о международных переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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