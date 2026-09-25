Зеленский: Украина предложила РФ зеркальное перемирие в Чёрном море

Украина предложила России зеркальное прекращение огня в Чёрном море и ждёт ответа Москвы через страны-посредники. Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, Киев обсуждал вопрос с Египтом, Индией, Турцией и представителями стран Ближнего Востока. Эти государства заинтересованы в разблокировании судоходства и предлагали свои варианты урегулирования ситуации.

«Мы сказали: давайте зеркальное прекращение огня в Чёрном море для того, чтобы товары, прежде всего агропромышленного комплекса, могли беспроблемно доставляться в соответствующие страны. Мы сейчас ждём ответа от этих стран, которые должны были связаться с российской стороной», — сказал Зеленский.

По его словам, предполагаемая договорённость должна обеспечить безопасность морских перевозок, в том числе экспорта сельскохозяйственной продукции.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль подтвердил инициативу Турции по прекращению ударов по судам в Чёрном море. Дмитрий Песков тогда заявил, что соответствующий вопрос обсуждался Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако о согласовании моратория пока не сообщалось.