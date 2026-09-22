Песков подтвердил инициативу Турции по прекращению ударов в Чёрном море

Турция действительно предлагала России и Украине прекратить удары по судам в Чёрном море. Эту инициативу Москва и Анкара обсуждали на уровне президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вопрос действительно ставился нашими турецкими партнёрами во время недавних контактов президента Путина и президента Эрдогана в Бишкеке и далее фигурировал в соответствующей дипломатической переписке», — заявил представитель Кремля 22 сентября.

Путин и Эрдоган встречались в Бишкеке 1 сентября на полях саммита ШОС. Переговоры проходили за закрытыми дверями около полутора часов. Позднее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что одной из главных тем разговора стала ситуация в Чёрном море.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара направила Москве и Киеву предложения по прекращению боевых действий в Чёрном море. В частности, речь шла о механизме, который позволил бы остановить взаимные атаки на торговое судоходство. Турецкая сторона заявляла, что ожидает реакции участников конфликта.

Российский МИД также подтверждал, что безопасность черноморского судоходства входит в повестку постоянного диалога Москвы и Анкары. При этом официальных сообщений о согласовании моратория или его вступлении в силу пока не было.

Тема безопасности судов в Чёрном море обострилась после серии атак на торговые суда и портовую инфраструктуру. Турция неоднократно подчёркивала заинтересованность в сохранении безопасного судоходства в регионе.