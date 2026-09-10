«Ящик Пандоры открыт»: Россия продолжит бить по военным грузам для ВСУ в Чёрном море, заявил Песков

Удары ВС РФ по судам с военными грузами для ВСУ не повредят отношениям Москвы и Анкары, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о перспективах возрождения «черноморской инициативы», он напомнил, что первой посягнула на судоходство именно Украина, открыв «ящик Пандоры».

«Теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество судов используется для перевозки для ВСУ амуниции, топлива, оружия. Эти суда будут уничтожаться», — сказал Песков.

Ранее в Москве прошли «межмидовские» консультации с участием делегаций России и Турции. Темами стали ситуация на Украине, Южном Кавказе и в Центральнйо Азии, а также вопросы безопасности в Чёрном море.