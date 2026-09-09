Москва изложила Анкаре позицию по Украине и предупредила об угрозах в Чёрном море

Россия и Турция провели в Москве очередной раунд межмидовских консультаций. Переговоры состоялись 8–9 сентября и затронули ситуацию на Украине, Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Турецкую делегацию представлял директор Департамента Восточной Европы и Закавказья МИД Турции Мехмет Самсар. Его принял заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Также состоялись консультации с руководством профильных департаментов российского МИД.

Отдельной темой стало урегулирование украинского конфликта. Российская сторона изложила Анкаре свои принципиальные подходы, подчеркнув необходимость устранения первопричин кризиса.

Москва также обратила внимание турецкой стороны на ситуацию в Чёрном море. В МИД России заявили, что действия Киева в акватории создают угрозу безопасности судоходства, в том числе для Турции.

На переговорах стороны обсудили положение дел на Южном Кавказе и взаимодействие в Центральной Азии. Россия и Турция выступили против внешних инициатив, способных привести к появлению новых разделительных линий в этих регионах.

Москва и Анкара также подтвердили заинтересованность в продолжении работы региональной платформы «3+3», объединяющей Азербайджан, Армению, Грузию, Россию, Иран и Турцию.

Ранее сообщалось, что удары ВСУ по судам в Чёрном море нанесли ущерб экспорту Турции на миллионы. По словам члена правления Турецкой ассамблеи экспортёров Али Джана Яманйылмаза, полностью прекратились отгрузки цитрусовых, свежих овощей и фруктов из региона Чукурова.