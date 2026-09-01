Турецкий бизнес теряет миллионы из-за ударов ВСУ по судам в Чёрном море

Турецкий экспорт сельхозпродукции понёс потери из-за атак беспилотников на гражданские суда в Чёрном море. Об этом сообщает газета Ekonomim со ссылкой на представителей деловых кругов.

По словам члена правления Турецкой ассамблеи экспортеров Али Джана Яманйылмаза, полностью прекратились отгрузки цитрусовых, свежих овощей и фруктов из региона Чукурова. Он подчеркнул, что российский рынок является для местных производителей одним из главных.

Яманйылмаз уточнил, что за последний месяц нападениям подверглись четыре судна с цитрусовыми. По его словам, при атаках на корабли, следовавшие в Россию, погибли и пострадали люди. При этом страховые компании не выплачивают компенсации за повреждённый транспорт.

Остановка морского сообщения ударила и по турецкому импорту. Страна закупает в этом регионе сою, кукурузу, растительное масло и шрот. Прекращение поставок грозит подорожанием этих товаров на внутреннем рынке.

Представитель ассамблеи считает, что зерновые придётся везти из более удалённых точек, что неизбежно увеличит затраты на логистику и фрахт. Это создаст дополнительную нагрузку на конечную стоимость продукции.

В августе в Чёрном море произошла серия атак украинских беспилотников на турецкие торговые суда, что привело к резкому обострению ситуации и дипломатическому демаршу Анкары. В конце месяца, 26 и 27 августа, были атакованы суда Lider Bordo Mavi и Lider Kocatepe у российского порта Туапсе, в результате чего пять членов экипажа получили ранения. Эти инциденты стали кульминацией более широкой тревожной тенденции: ранее, в начале августа, аналогичной атаке подверглось судно Nadezhda с турецкой командой у Новороссийска, а также был повреждён или затонул ряд других гражданских судов, что поставило под угрозу безопасность судоходства. В ответ Министерство иностранных дел Турции 29 августа вызвало посла Украины, выразив решительный протест и потребовав строгого соблюдения безопасности мореплавания и недопущения атак на гражданскую инфраструктуру.