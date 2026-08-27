Дрон атаковал принадлежащее турецкой компании судно в Чёрном море
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Чёрном море атакован турецкий танкер STAR II (компания Statü Denizcilik). Как сообщает The Maritime Voice, дрон нанёс удар по судну, полностью выведя из строя его ходовой мостик.
По данным издания, атака произошла поздно вечером во вторник, погибших и пострадавших нет.
В последнее время Украина усилила активность в Чёрном море, атакуя гражданские суда, что вызывает серьёзную обеспокоенность у турецких экспортеров. Среди пострадавших — сухогрузы MV Güllük и MV Reyhan Sarı, а также два танкера. В инциденте с MV Reyhan Sarı, по словам капитана, участвовало до семи беспилотников, есть раненые. Киев подтверждает свою причастность к ряду этих атак. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что за год ВСУ нанесли удары по 214 гражданским судам, и призвала обратить внимание на масштаб проблемы.
Также ранее в Турции призвали ограничить проход судов, связанных с Украиной. С таким призывом выступил бывший военный атташе страны, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа после новых атак на коммерческие суда в Чёрном море.
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