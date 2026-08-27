В последнее время Украина усилила активность в Чёрном море, атакуя гражданские суда, что вызывает серьёзную обеспокоенность у турецких экспортеров. Среди пострадавших — сухогрузы MV Güllük и MV Reyhan Sarı, а также два танкера. В инциденте с MV Reyhan Sarı, по словам капитана, участвовало до семи беспилотников, есть раненые. Киев подтверждает свою причастность к ряду этих атак. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что за год ВСУ нанесли удары по 214 гражданским судам, и призвала обратить внимание на масштаб проблемы.