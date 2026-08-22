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22 августа, 17:51

В Турции призвали ограничить проход судов, связанных с Украиной

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Турции следует ограничить проход через Босфор и Дарданеллы для украинских судов и кораблей, участвующих в торговле с Киевом. С таким призывом выступил бывший военный атташе страны, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа после новых атак на связанные с Турцией коммерческие суда в Чёрном море.

«Чтобы остановить Украину, необходимо прямо или косвенно закрыть турецкие проливы для Украины и судов, торгующих с Украиной», — говорится в его соцсетях.

По мнению отставного полковника, Анкаре пора ужесточить позицию на фоне участившихся нападений на гражданский флот. Ответственность за эти атаки он возложил на украинскую сторону.

Турция задумала разделить российские и украинские суда в Чёрном море
Турция задумала разделить российские и украинские суда в Чёрном море

Накануне в Чёрном море дрон уничтожил турецкий контейнеровоз RMS TEAM, следовавший из Гемлика в Новороссийск. Один моряк пропал без вести, ещё 11 членов экипажа удалось спасти. Судно находилось в нейтральных водах, когда по нему был нанесён удар.

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Николь Вербер
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