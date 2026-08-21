«Игра с огнём»: Как Турция ответит Киеву на удары по гражданским судам в Чёрном море

Удары Украины по гражданским судам в Чёрном море задевают интересы Турции и грозят ответными действиями Анкары. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее газета Aydınlık писала, что на фоне участившихся нападений на турецкие торговые суда в акватории Чёрного моря Минтранс Турции разослал судоходным компаниям предупреждения.

По словам Сальдо, атаки украинских военных по мирным судам и грузам с сельхозпродукцией уже затрагивают третьи страны.

«Турция вполне способна ответить Киеву. Она уже показывала, что располагает серьёзными рычагами», — отметил он, назвав действия Киева игрой с огнём.

Губернатор напомнил, что однажды проход украинских судов через Босфор и Дарданеллы уже ограничивали, подобрав для этого формальный повод. Он допустил, что при необходимости Анкара может снова прибегнуть к такому шагу, чтобы надавить на Киев.

Напомним, ранее украинские БПЛА нанесли удар по судну, которое шло из Турции в Краснодарский край. На его борту находились фрукты и овощи. В результате пострадали четыре члена экипажа.