Турция задумала разделить российские и украинские суда в Чёрном море

Турция может предложить России и Украине развести суда по двум отдельным коридорам безопасности в Чёрном море. С такой инициативой Анкара, как утверждает правительственная газета Yeni Şafak, намерена выступить для кораблей, следующих в Россию и на Украину.

Предполагается, что сторонам предложат взять на себя обязательство не наносить удары по этим маршрутам. При этом турецкие власти могут дополнительно ограничить промысел местных рыбаков за пределами территориальных вод страны, чтобы обеспечить безопасность судоходства.

Официально Анкара пока не комментировала информацию о возможном создании двух коридоров.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Москву и Киев создать механизм моратория на атаки против судов в Чёрном море. По его словам, предложение уже передано обеим сторонам.