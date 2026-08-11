Анкара хочет остановить войну на море: СМИ объяснило интерес Турции к перемирию РФ и Украины

Турция активизировала попытки добиться прекращения взаимных атак России и Украины на суда в Чёрном море прежде всего из-за собственных экономических интересов. К такому выводу приходит украинское издание «Страна.ua», анализируя последние действия Анкары.

Поводом стали сразу несколько событий. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Москву и Киев создать механизм моратория на атаки против судов в Чёрном море. По его словам, предложение уже передано обеим сторонам.

Практически одновременно появились сообщения, что Турция стала задерживать выдачу разрешений отдельным торговым судам, направлявшимся через проливы к российским и украинским портам. Позднее движение восстановилось: 9 августа суда вновь начали проходить в Чёрное море.

Как отмечает издание, наиболее простое объяснение активности Анкары связано с её зависимостью от черноморской торговли. Россия остаётся крупным поставщиком Турции энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции, а через Чёрное море проходят важные торговые маршруты как с РФ, так и с Украиной.

Эскалация атак на суда повышает стоимость перевозок и страхования, создаёт риски для поставок продовольствия и топлива и в целом угрожает торговле в регионе. Reuters ранее также отмечал, что учащение ударов по портам и коммерческому судоходству уже осложняет перевозки зерна и энергоресурсов через Чёрное море.

Поэтому, считает украинское издание, инициативу Анкары необязательно рассматривать через призму выбора между Москвой и Киевом. Для Турции прекращение атак на судоходство прежде всего означает снижение угроз собственным экономическим интересам.

Напомним, Анкара ограничила проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы в 2022 году, воспользовавшись положениями Конвенции Монтрё. Власти Турции неоднократно заявляли, что считают сохранение этого режима одним из условий стабильности в черноморской акватории. Сейчас в правительстве страны вновь подтвердили, что Анкара и дальше не собирается разрешать военным судам проход в Чёрное море.