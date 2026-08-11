Парламент Турции принял законопроект о разоружении Рабочей партии Курдистана*

Парламент Турции большинством голосов принял законопроект, создающий правовую основу для разоружения Рабочей партии Курдистана* (РПК*), признанной в стране террористической организацией. Об этом сообщил телеканал NTV, подводя итоги 12-часовых дебатов и постатейного голосования.

Инициатором документа, состоящего из 12 статей, выступила правящая Партия справедливости и развития (ПСР) во главе с президентом Тайипом Эрдоганом. Законопроект поддержали подписями около 360 депутатов. После того как документ подпишет глава государства и он будет опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete, он вступит в законную силу.

Напомним, процесс роспуска РПК* был запущен в феврале 2025 года по инициативе её многолетнего лидера Абдуллаха Оджалана, который отбывает пожизненное заключение. В мае того же года организация провела съезд, на котором объявила о самороспуске и прекращении почти полувекового вооружённого противостояния с Анкарой. Практический старт разоружению был дан 11 июля на севере Ирака. Позднее в турецком парламенте была сформирована специальная комиссия для контроля за ходом этого процесса.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Турция, Пакистан и Саудовская Аравия планируют провести совместные военные учения в рамках оборонного пакта. Соглашение между странами предполагает сотрудничество в сфере обмена разведывательными данными и координацию усилий, направленных на обеспечение региональной безопасности. Также в рамках соглашения любое нападение на одну из стран-участниц будет рассматриваться как агрессия против всего альянса.

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