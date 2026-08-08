Турция начала работу по шести критериям для безвиза с ЕС

Турция приступила к выполнению шести требований, которые остаются условием для отмены виз с Евросоюзом. Об этом рассказал вице-президент страны Джевдет Йылмаз в эфире телеканала CNN Türk.

По его словам, среди ключевых задач — привести турецкие законы о защите персональных данных в соответствие с европейскими нормами. Он отметил, что для этого при участии министерства юстиции была собрана научная комиссия, которая уже проделала необходимую работу.

Йылмаз добавил, что к обсуждению подключили также МИД, минюст и МВД республики. Комиссия проработала новый подход к тому, как регулировать защиту персональных данных.

«Нам необходимо увидеть политическую волю в Европе, поскольку со своей стороны они также должны сделать определённые шаги», — заявил вице-президент, подчеркнув, что Анкара рассчитывает на встречные действия европейских стран.

Диалог об отмене визового режима Турция и ЕС начали ещё в 2013 году. Чтобы получить безвиз, Анкаре нужно закрыть шесть пунктов из 72: изменить антитеррористическое законодательство, подписать соглашение с Европолом, выполнить рекомендации по борьбе с коррупцией, привести законы о персональных данных к стандартам ЕС, наладить сотрудничество по вопросам преступности и полностью соблюдать соглашение о реадмиссии.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что страна не отказывается от планов войти в Евросоюз. Он признал, что в отношении Анкары порой применялись неоднозначные и дискриминационные меры, однако республика сохраняет верность своему предложению о вступлении. По словам турецкого лидера, членство в ЕС для Анкары — не способ соперничества, а возможность для укрепления.