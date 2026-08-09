Фидан: Турция, Пакистан и Саудовская Аравия проведут совместные военные учения

Турция, Пакистан и Саудовская Аравия планируют провести совместные военные учения в рамках оборонного пакта. Об этом во время общения с Anadolu заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Отмечается, что соглашение между странами предполагает сотрудничество в сфере обмена разведывательными данными и координацию усилий, направленных на обеспечение региональной безопасности. Также в рамках соглашения любое нападение на одну из стран-участниц будет рассматриваться как агрессия против всего альянса.

«Предполагается проведение совместных учений», — отметил глава МИД Турции.

Кроме того, Фидан сообщил о предстоящей институционализации оборонного соглашения Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. По словам министра, стороны приступят к созданию секретариата и военно-политического комитета, которые будут координировать совместные действия в рамках пакта.

Ранее Фидан сообщил, что Турция выступила с инициативой о введении моратория на ведение боевых действий в зоне украинского конфликта. По словам министра, Анкара уже направила соответствующее предложение обеим сторонам и ожидает их реакции. Данная инициатива была разработана с учётом запросов, поступивших от украинской стороны.