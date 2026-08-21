В Чёрном море дрон уничтожил турецкий контейнеровоз RMS TEAM, один моряк пропал

Один член экипажа пропал без вести после атаки дрона на турецкий контейнеровоз RMS TEAM в Чёрном море. Остальных 11 моряков удалось спасти, сообщила компания Akkon Lines в экстренном уведомлении для клиентов.

Судно выполняло рейс из порта Гемлик в Новороссийск и находилось в нейтральных водах, когда по нему нанесли удар. После атаки на борту вспыхнул пожар, который быстро охватил машинное отделение и жилые помещения, а затем перекинулся на контейнеры с грузом.

Из-за серьёзности ситуации экипаж принял решение покинуть судно. Находившийся рядом корабль отреагировал на сигнал бедствия и подобрал 11 моряков, поиски ещё одного человека продолжают спасательные службы.

В компании признали, что судно и весь груз на борту могут считаться полностью утраченными. Перевозчик также отметил, что маршруты в российские порты остаются зоной повышенного риска для гражданского судоходства из-за активности беспилотников.

Ранее сухогруз Volgo Balt 226, эксплуатируемый турецкой компанией, подвергся атаке беспилотников в Чёрном море. На борту находились 11 человек: десять граждан Азербайджана и один представитель Грузии. По предварительным данным, пострадавших нет. Основные повреждения получили мостик и жилые каюты экипажа. Несмотря на это, судно не остановилось и продолжает движение в турецкий порт Трабзон.