Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 11:28

В Чёрном море дроны атаковали сухогруз Volgo Balt 226, следовавший в Турцию

Обложка © fleetphoto.ru

Обложка © fleetphoto.ru

Сухогруз, эксплуатируемый турецкой компанией, попал под удар беспилотников во время рейса по Чёрному морю. Информацию об инциденте распространил портал Maritime Voice.

Атаке подверглось судно Volgo Balt 226, на борту которого находились 11 человек. Среди членов экипажа десять граждан Азербайджана и один представитель Грузии. По предварительным сведениям, обошлось без пострадавших.

«Игра с огнём»: Как Турция ответит Киеву на удары по гражданским судам в Чёрном море
«Игра с огнём»: Как Турция ответит Киеву на удары по гражданским судам в Чёрном море

Основной урон пришёлся на мостик и каюты, где проживает команда. Несмотря на это, сухогруз не остановился и держит курс на турецкий порт Трабзон.

Судно построено в 1980 году. Оно ходит под флагом Коморских Островов, а его собственником значится компания Azov Shipping.

Турецкий сухогруз против Украины: Владельцы судна подают иск в Гаагу за гибель моряка
Турецкий сухогруз против Украины: Владельцы судна подают иск в Гаагу за гибель моряка

Ранее сообщалось, что в море у побережья турецкой провинции Сакарья обнаружили неизвестный беспилотник. Аппарат находился примерно в 500 метрах от берега. Его заметили спасатели неподалёку от района Кожаали. После сообщения спасателей на место прибыли сотрудники береговой охраны. Они подняли дрон из воды и передали специалистам для изучения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Турция
  • Азербайджан
  • Грузия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar