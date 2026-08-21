В Чёрном море дроны атаковали сухогруз Volgo Balt 226, следовавший в Турцию

Сухогруз, эксплуатируемый турецкой компанией, попал под удар беспилотников во время рейса по Чёрному морю. Информацию об инциденте распространил портал Maritime Voice.

Атаке подверглось судно Volgo Balt 226, на борту которого находились 11 человек. Среди членов экипажа десять граждан Азербайджана и один представитель Грузии. По предварительным сведениям, обошлось без пострадавших.

Основной урон пришёлся на мостик и каюты, где проживает команда. Несмотря на это, сухогруз не остановился и держит курс на турецкий порт Трабзон.

Судно построено в 1980 году. Оно ходит под флагом Коморских Островов, а его собственником значится компания Azov Shipping.

Ранее сообщалось, что в море у побережья турецкой провинции Сакарья обнаружили неизвестный беспилотник. Аппарат находился примерно в 500 метрах от берега. Его заметили спасатели неподалёку от района Кожаали. После сообщения спасателей на место прибыли сотрудники береговой охраны. Они подняли дрон из воды и передали специалистам для изучения.