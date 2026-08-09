Турецкий сухогруз против Украины: Владельцы судна подают иск в Гаагу за гибель моряка

Владельцы турецкого сухогруза MV Reyhan Sarı совместно с экипажем намерены подать иск в Международный уголовный суд в Гааге. Поводом для обращения стал июльский инцидент в Чёрном море, когда судно, перевозившее уголь, подверглось атаке украинских БПЛА. В результате обстрела один член экипажа погиб, ещё трое пострадали. Информацию об этом распространил профильный ресурс HaberDenizde.com.

«Иск против Украины в Гааге намерены подать компания T ve O Denizcilik, владеющая судном Reyhan Sarı, а также 15 членов экипажа. Интересы турецкой стороны, как сообщается, представляет юридическая фирма Memişoğlu Kurun», — говорится в публикации.

Портал сообщает об обращении, в котором нападение на турецкий сухогруз Reyhan Sarı квалифицируется как преступление против человечности. Авторы подчёркивают, что судно является гражданским объектом, защищённым международным правом. По их данным, удар по жилым помещениям корабля был преднамеренным, а применение кассетных бронебойных боеприпасов свидетельствует о намерении нанести ущерб гражданским лицам.

Напомним, что Reyhan Sarı ходит под турецким флагом и принадлежит компании T ve O Denizcilik.