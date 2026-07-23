В Чёрном море атакован турецкий сухогруз с российским углём, один моряк погиб

Грузовое судно под флагом Турции стало целью удара беспилотника в акватории Чёрного моря. Инцидент произошел, когда теплоход следовал по маршруту из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, сообщила газета Sabah.

В результате атаки на борту судна «Рейхан Сары» (Mv Reyhan Sarı) один член экипажа — гражданин Турции, работавший в машинном отделении, — погиб на месте. Ещё трое моряков получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Судно подверглось нападению у побережья Новороссийска или в международных водах недалеко от Самсуна: точных сведений пока нет. Несмотря на нанесённый материальный ущерб, сухогруз сохранил способность к плаванию