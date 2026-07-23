В Чёрном море атакован турецкий сухогруз с российским углём, один моряк погиб
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Грузовое судно под флагом Турции стало целью удара беспилотника в акватории Чёрного моря. Инцидент произошел, когда теплоход следовал по маршруту из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, сообщила газета Sabah.
В результате атаки на борту судна «Рейхан Сары» (Mv Reyhan Sarı) один член экипажа — гражданин Турции, работавший в машинном отделении, — погиб на месте. Ещё трое моряков получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.
Судно подверглось нападению у побережья Новороссийска или в международных водах недалеко от Самсуна: точных сведений пока нет. Несмотря на нанесённый материальный ущерб, сухогруз сохранил способность к плаванию
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