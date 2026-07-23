Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 10:08

В Чёрном море атакован турецкий сухогруз с российским углём, один моряк погиб

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

Грузовое судно под флагом Турции стало целью удара беспилотника в акватории Чёрного моря. Инцидент произошел, когда теплоход следовал по маршруту из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, сообщила газета Sabah.

В результате атаки на борту судна «Рейхан Сары» (Mv Reyhan Sarı) один член экипажа — гражданин Турции, работавший в машинном отделении, — погиб на месте. Ещё трое моряков получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Судно подверглось нападению у побережья Новороссийска или в международных водах недалеко от Самсуна: точных сведений пока нет. Несмотря на нанесённый материальный ущерб, сухогруз сохранил способность к плаванию

Анкара сообщила об атаке БПЛА на турецкий сухогруз в Чёрном море
Анкара сообщила об атаке БПЛА на турецкий сухогруз в Чёрном море

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar