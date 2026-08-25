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Регион
25 августа, 13:05

«Очень безрассудно»: Беспорядочные атаки ВСУ на турецкие суда больно ударят по её доходам, заявили в Анкаре

Bloomberg: Потери Турции от атак Украины в Чёрном море могут достичь $20 млрд

Грузовой судно в Чёрном море. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ram the image creator

Грузовой судно в Чёрном море. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ram the image creator

Турция может потерять до 20 миллиардов долларов из-за атак ВСУ в Чёрном море, которые участились в последние три месяца. Об этом председатель совета директоров судоходной компании Transbosphor Deniz Taşımacılığı Мустафа Джан заявил в эфире Bloomberg HT.

По его словам, украинская сторона ведёт себя «очень безрассудно» в вопросе выборов целей для ударов, в том числе по энергетической инфраструктуре в регионе.

В Турции призвали ограничить проход судов, связанных с Украиной
В Турции призвали ограничить проход судов, связанных с Украиной

Напомним, ВСУ регулярно наносят удары по коммерческим судам в Чёрном море, в том числе по турецким. Лишь недавно нападению подвергся Ural компании Kalyoncu Denizcilik. Один моряк погиб, ещё восемь пострадали.

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Матвей Константинов
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