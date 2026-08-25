«Очень безрассудно»: Беспорядочные атаки ВСУ на турецкие суда больно ударят по её доходам, заявили в Анкаре

Турция может потерять до 20 миллиардов долларов из-за атак ВСУ в Чёрном море, которые участились в последние три месяца. Об этом председатель совета директоров судоходной компании Transbosphor Deniz Taşımacılığı Мустафа Джан заявил в эфире Bloomberg HT.

По его словам, украинская сторона ведёт себя «очень безрассудно» в вопросе выборов целей для ударов, в том числе по энергетической инфраструктуре в регионе.

Напомним, ВСУ регулярно наносят удары по коммерческим судам в Чёрном море, в том числе по турецким. Лишь недавно нападению подвергся Ural компании Kalyoncu Denizcilik. Один моряк погиб, ещё восемь пострадали.