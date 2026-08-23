DHA: При атаке на турецкое судно Ural в Чёрном море погиб моряк

Судно Ural турецкой компании Kalyoncu Denizcilik подверглось нападению ночью у Новороссийска. В результате атаки один моряк погиб, ещё восемь получили ранения. После инцидента корабль продолжил движение к Самсуну. Об этом сообщает DHA.

Ural оказался в опасной зоне после того, как экипаж пришёл на помощь повреждённому Necibe. Грузовое судно ранее было атаковано Украиной в Чёрном море. С него на борт Ural перевели 18 моряков. Новое нападение произошло около полуночи в районе Новороссийска. Сведения о пострадавших появились после того, как Ural продолжило следовать своим курсом.

Погибшим оказался 47-летний турецкий кок Илкер Лазоглу, ранее работавший на Necibe, сообщает Dunya. После атаки на судно он связался с родственниками и сообщил, что его должны перевести на другой корабль. Позже Лазоглу оказался на борту Ural.

Во время атаки на Ural моряк вновь успел поговорить с семьёй. По словам его дяди Фарука Лазоглу, Илкер по телефону говорил, что с ним всё в порядке и экипаж ожидает помощи. Вскоре связь прервалась, а позднее родственникам сообщили о его гибели. Ural после нападения не изменил курс. Ожидается, что судно прибудет в Самсун в воскресенье около полудня.

Ранее бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа заявил, что стране следует ограничить проход через Босфор и Дарданеллы для украинских судов и кораблей, участвующих в торговле с Киевом. По мнению отставного полковника, Анкаре пора ужесточить позицию на фоне участившихся нападений на гражданский флот. Ответственность за эти атаки он возложил на украинскую сторону.