Грузовое судно с 24 моряками затонуло в Бенгальском заливе

Грузовой балкер MV Ocean Winner с экипажем из Китая затонул в Бенгальском заливе примерно в 240 морских милях от побережья индийского штата Одиша. После происшествия индийские спасатели обнаружили два плота и вывезли с них двух членов экипажа. Поиски остальных моряков продолжаются. Об этом сообщает Press Trust of India (PTI).

О проблеме с судном Морскому координационному центру спасения в Шри-Виджая-Пурам сообщили утром 22 августа. К этому моменту связь с MV Ocean Winner была потеряна, а находившиеся поблизости суда получили запрос о помощи. На поиски направили коммерческий теплоход MT Aisopos. Он обнаружил два спасательных плота и около 20:00 подобрал находившихся на них людей. Индийская береговая охрана задействовала в операции корабли Varad и Anmol, а позднее к ним присоединился Vijit, направленный из Шри-Виджая-Пурам.

На борту балкера находились 24 человека: 20 граждан Китая, трое граждан Мьянмы и один гражданин Бангладеш. Судно ходило под панамским флагом и следовало в Сингапур. Перед выходом из Одиши MV Ocean Winner принял 72,1 тыс. метрических тонн мелкозернистой железной руды. Из района Парадипа балкер отправился ночью 20 августа. Индийские ВМС и береговая охрана продолжают операцию в районе затопления.

Ранее контейнеровоз южнокорейской компании PanStar Acro впервые отправился из порта Пусан в Европу через Северный морской путь. На борту судна находятся химические продукты, подержанные автомобили и комплектующие для машин. Судно вышло из Пусана 22 августа вечером. Ожидается, что 30 августа оно доберётся до северо-восточного арктического маршрута, а к 7 сентября пройдёт самый северный участок пути, преодолев около 6,4 тысяч километров.