Контейнеровоз из Южной Кореи впервые вышел в Европу по Севморпути

Южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro отправился из порта Пусан в первый для страны рейс судна такого класса по Северному морскому пути в Европу. На борту находится коммерческий груз — химическая продукция, подержанные автомобили и автокомпоненты, сообщает агентство Yonhap.

Судно вышло из Пусана вечером 22 августа. Ожидается, что примерно 30 августа оно войдёт на северо-восточный арктический маршрут, а к 7 сентября пройдёт наиболее северный участок пути. Общая протяжённость плавания по арктическим водам составит около 6,4 тысячи километров.

На PanStar Acro загрузили коммерческий груз объёмом 737 TEU. С учётом пустых контейнеров на борту находится 837 TEU. Контейнеровоз ледового класса способен перевозить 2758 двадцатифутовых контейнеров, экипаж насчитывает более 20 человек.

По плану судно 9 сентября зайдёт в британский Феликстоу, 11 сентября — в Роттердам, а 15 сентября — в польский Гданьск. Затем корабль тем же северным маршрутом направится обратно и должен вернуться в Пусан примерно 5 октября. Весь рейс займёт около 45 дней.

Для Южной Кореи это первый экспериментальный проход по арктическому маршруту с использованием контейнеровоза. При этом корейские суда уже выполняли пробные рейсы в Арктике — предыдущий такой поход состоялся в 2016 году. Сеул рассматривает нынешнее плавание как проверку возможности наладить полноценную грузовую линию между Азией и Европой.

Северный маршрут заметно короче традиционного пути через Суэцкий канал. По расчётам южнокорейской стороны, расстояние между Пусаном и Роттердамом сокращается примерно с 20 тысяч до 13 тысяч километров — приблизительно на 35%. В перспективе Сеул рассчитывает запустить регулярные перевозки по этому направлению к 2030 году.

Накануне Life.ru писал о подготовке первого южнокорейского коммерческого эксперимента на Северном морском пути. Тогда сообщалось, что власти республики рассматривают арктический маршрут как альтернативу более длинному пути через Суэцкий канал и планируют оценить его экономическую эффективность.