От Китая до ОАЭ: Всё больше стран рассматривают перевозки по Севморпути

Северный морской путь привлекает всё больше зарубежных компаний на фоне нестабильности традиционных морских маршрутов. Помимо китайских перевозчиков, интерес к арктической транспортной магистрали проявляют организации из Индии, Южной Кореи, Объединённых Арабских Эмиратов и стран Юго-Восточной Азии. Об этом РИА «Новости» сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, список государств, рассматривающих возможность использования СМП, продолжает расширяться.

«Список этих стран растёт. Помимо Китая это Индия, страны Юго-Восточной Азии, это Южная Корея, безусловно. Это даже Арабские Эмираты, поскольку события в Ормузском проливе стали очень громким повторным напоминанием о хрупкости мировой морской логистики», — заявил министр.

Чекунков отметил, что тревожные сигналы для мировой транспортной системы появились ещё несколько лет назад после блокировки Суэцкого канала. Однако ситуация, сложившаяся в 2026 году вокруг Ормузского пролива, по его оценке, оказалась более серьёзной и может иметь долгосрочные последствия.

Отдельно министр обратил внимание на планы Китая по наращиванию грузопотока по Северному морскому пути. По его словам, поставленная Пекином цель выйти на объём перевозок в 20 млн тонн в год к 2030 году свидетельствует о готовности многократно увеличить использование маршрута.

«И то, что Китай очень быстро обозначил цель в 20 миллионов тонн в год к 2030 году — это всего за 3,5 года фактически с нуля- означает, что они готовы многократно увеличить объём перевозок по сравнению с тем, что происходит сегодня. Первый опыт наработан уже компанией NewNew Shipping», — подчеркнул Чекунков.

Северный морской путь (СМП) — это кратчайший морской маршрут между Европой и Азией, проходящий вдоль северного побережья России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское). Исторически складывавшийся как национальная транспортная артерия, в современных условиях он приобретает глобальное значение, сокращая путь из Азии в Европу почти вдвое по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал. Главными преимуществами СМП являются значительная экономия времени и топлива, отсутствие очередей и пиратских рисков, однако его полноценное круглогодичное использование сдерживается суровыми ледовыми условиями, требующими дорогостоящего атомного ледокольного флота (которым обладает только Россия), а также недостаточно развитой портовой и спасательной инфраструктурой. Россия активно развивает СМП в рамках национальных проектов, наращивая грузопоток (прежде всего за счет СПГ, нефти и угля) и ставя амбициозную цель превратить его в круглогодичный международный транзитный коридор.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что Северный морской путь трансформируется из морской трассы в комплексную мультимодальную транспортную систему с интеграцией железнодорожных, речных и автомобильных перевозок, что повышает надёжность и привлекает иностранных инвесторов. Он подчеркнул, что в условиях геополитической нестабильности СМП становится безопасным и эффективным коридором.