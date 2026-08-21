Южная Корея отправит первый контейнеровоз по Северному морскому пути

Южная Корея готовится к проведению первого коммерческого эксперимента по использованию Северного морского пути (СМП). Как сообщает Reuters, контейнеровоз PanStar Acro отправится из Пусана в субботу, чтобы достичь портов Европы — Феликстоу, Роттердама и Гданьска — через арктические воды.

Ожидается, что путь займёт от 40 до 45 дней. Министерство океанов и рыболовства Южной Кореи рассматривает этот маршрут как перспективную альтернативу традиционному пути через Суэцкий канал, который зачастую требует больше времени. Цель Сеула амбициозна: к 2030 году сделать такие перевозки регулярными и экономически эффективными.

Однако планы Южной Кореи столкнулись с внешнеполитическим давлением. Использование СМП требует координации с российскими властями и получения разрешений на проход, что вызвало недовольство западных дипломатов.

Северный морской путь (СМП) — это судоходная магистраль, проходящая вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет Атлантический и Тихий океаны, являясь главной арктической транспортной артерией страны. Трасса начинается от Карских Ворот (пролив между Новой Землей и островом Вайгач) на западе и заканчивается в бухте Провидения у Берингова пролива на востоке. Она пересекает пять морей: Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское.