Два катера столкнулись в Саратовской области, пострадали три человека

Три человека пострадали при столкновении двух катеров. Авария произошла на Волге возле посёлка Генеральское в Энгельсском районе Саратовской области, сообщило региональное управление МЧС.

Ранее восьмилетняя девочка погибла на реке Дон возле Азова в Ростовской области. Вечером 18 августа она выпала из катера и попала под винты движущегося судна. Спасатели достали ребёнка из воды живым, однако полученные травмы оказались смертельными. Девочка умерла до приезда скорой помощи. МЧС напомнило о необходимости следить за детьми во время водных прогулок и использовать спасательные жилеты.