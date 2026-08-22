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22 августа, 20:04

Два катера столкнулись в Саратовской области, пострадали три человека

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Три человека пострадали при столкновении двух катеров. Авария произошла на Волге возле посёлка Генеральское в Энгельсском районе Саратовской области, сообщило региональное управление МЧС.

«В результате ЧП пострадали три человека, погибших нет», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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Дело возбудили после гибели женщины при опрокидывании катера в Дагестане

Ранее восьмилетняя девочка погибла на реке Дон возле Азова в Ростовской области. Вечером 18 августа она выпала из катера и попала под винты движущегося судна. Спасатели достали ребёнка из воды живым, однако полученные травмы оказались смертельными. Девочка умерла до приезда скорой помощи. МЧС напомнило о необходимости следить за детьми во время водных прогулок и использовать спасательные жилеты.

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Антон Голыбин
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