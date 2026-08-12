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Регион
12 августа, 14:32

Дело возбудили после гибели женщины при опрокидывании катера в Дагестане

Обложка © Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Обложка © Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели туристки во время катания на катере по Чиркейскому водохранилищу. 60-летняя женщина оказалась в воде, она утонула. Об этом сообщили в межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

«Да, по факту смерти 60-летней женщины в Чиркейском водохранилище возбудили уголовное дело», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в Казбековском районе у села Зубутли-Миатли. Тело погибшей достали очевидцы до приезда спасателей. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, что на водохранилище в Дагестане судно с туристами врезалось в скалу у Старого Зубутли. Все семь человек, находившихся на борту, оказались в воде. Рулевой не справился с управлением. 60-летняя женщина получила тяжёлые травмы и позже скончалась. Остальные пассажиры выжили. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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Наталья Афонина
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