Дело возбудили после гибели женщины при опрокидывании катера в Дагестане
В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели туристки во время катания на катере по Чиркейскому водохранилищу. 60-летняя женщина оказалась в воде, она утонула. Об этом сообщили в межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.
«Да, по факту смерти 60-летней женщины в Чиркейском водохранилище возбудили уголовное дело», — говорится в сообщении.
Трагедия произошла в Казбековском районе у села Зубутли-Миатли. Тело погибшей достали очевидцы до приезда спасателей. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что на водохранилище в Дагестане судно с туристами врезалось в скалу у Старого Зубутли. Все семь человек, находившихся на борту, оказались в воде. Рулевой не справился с управлением. 60-летняя женщина получила тяжёлые травмы и позже скончалась. Остальные пассажиры выжили. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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