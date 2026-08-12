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12 августа, 12:35

Экскурсия по Сулакскому каньону закончилась трагедией: катер врезался в скалу, пассажирка погибла

60-летняя туристка погибла после столкновения катера со скалой в Дагестане

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

60-летняя женщина погибла во время прогулки на катере в Дагестане. Судно с туристами врезалось в скалу в районе Старого Зубутли, после чего находившиеся на борту люди оказались в воде.

По данным Mash, во время экскурсии рулевой катера не справился с управлением и допустил столкновение со скалой. На борту находились семь человек.

После удара пассажиры упали в воду. 60-летняя женщина получила тяжёлые травмы и впоследствии скончалась.

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Остальных участников экскурсии удалось вытащить на берег. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

После происшествия место аварии оцепили. Катание на катерах в районе Старого Зубутли временно приостановлено.

Старое Зубутли — одна из популярных точек маршрутов по Сулакскому каньону. Именно от местной пристани стартует множество туристических прогулок по реке Сулак.

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Марина Фещенко
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