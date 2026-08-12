Экскурсия по Сулакскому каньону закончилась трагедией: катер врезался в скалу, пассажирка погибла

60-летняя женщина погибла во время прогулки на катере в Дагестане. Судно с туристами врезалось в скалу в районе Старого Зубутли, после чего находившиеся на борту люди оказались в воде.

По данным Mash, во время экскурсии рулевой катера не справился с управлением и допустил столкновение со скалой. На борту находились семь человек.

После удара пассажиры упали в воду. 60-летняя женщина получила тяжёлые травмы и впоследствии скончалась.

Остальных участников экскурсии удалось вытащить на берег. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

После происшествия место аварии оцепили. Катание на катерах в районе Старого Зубутли временно приостановлено.

Старое Зубутли — одна из популярных точек маршрутов по Сулакскому каньону. Именно от местной пристани стартует множество туристических прогулок по реке Сулак.