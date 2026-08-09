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9 августа, 11:19

Лодка с людьми резко опрокинулась: Женщина с грудным ребёнком погибли под статуей Свободы

Женщина с грудным ребёнком утонули прямо под статуей Свободы

Обложка © Х / ScooterCasterNY

Обложка © Х / ScooterCasterNY

В Нью-Йорке в субботу вечером перевернулась лодка недалеко от статуи Свободы. Погибли женщина и пятимесячный младенец, сообщает Daily Mail.

По данным полиции, несколько человек оказались в воде. Женщину и ребёнка в критическом состоянии доставили вертолётом в больницу NYU Langone в Бруклине, где они позже скончались.

Женщина с грудным ребёнком утонули прямо под статуей Свободы. Видео © Х / ScooterCasterNY

Пока неизвестно, были ли погибшие родственниками и сколько всего пассажиров находилось на борту. Сообщение о происшествии поступило незадолго до 22:30 в субботу.

На месте развернули масштабную спасательную операцию. К поискам подключились пожарные, а также портовые, водолазные и авиационные подразделения. Полицейские водолазы вытаскивали людей из воды. На кадрах с места видно несколько катеров экстренных служб с включёнными мигалками.

Что именно привело к трагедии, пока не выяснено.

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Ранее в Свердловской области на реке Исеть перевернулись сразу пять лодок. Один человек погиб, ещё двоих унесло течением. Как сообщили в управлении ГОЧС Каменска-Уральского, в воде оказались три человека, а погибший находился на воде без спасательного жилета.

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Вероника Бакумченко
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