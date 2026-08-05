Спасатели вытащили из воды двух упавших с сапборда в Казахстане россиян

Сотрудники МЧС Казахстана спасли двух граждан РФ, перевернувшихся на сапборде во время отдыха на Бухтарминском водохранилище. Об инциденте сообщили в пресс-службе ведомства республики.

Спасение россиян в Казахстане. Видео © Telegram / МЧС Казахстана

Сильный порыв ветра опрокинул доску, в воде оказались мужчина 1988 года рождения и ребёнок 2014 года рождения. Спасатели вовремя заметили пострадавших, которые, судя по видео, были в жилетах, подняли их на борт катера и доставили на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Сегодня Life.ru сообщал, что маломерное судно наехало на надувной матрас с двумя детьми пяти и восьми лет в Ново-Свирском канале Ленинградской области. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, на место выехал Волховстроевский транспортный прокурор, обстоятельства выясняются.