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5 августа, 18:56

Спасатели вытащили из воды двух упавших с сапборда в Казахстане россиян

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

Сотрудники МЧС Казахстана спасли двух граждан РФ, перевернувшихся на сапборде во время отдыха на Бухтарминском водохранилище. Об инциденте сообщили в пресс-службе ведомства республики.

Спасение россиян в Казахстане. Видео © Telegram / МЧС Казахстана

Сильный порыв ветра опрокинул доску, в воде оказались мужчина 1988 года рождения и ребёнок 2014 года рождения. Спасатели вовремя заметили пострадавших, которые, судя по видео, были в жилетах, подняли их на борт катера и доставили на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

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Юрий Лысенко
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