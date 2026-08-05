Катер наехал на надувной матрас в Ленобласти, пострадали двое детей

Пострадавшим пять и восемь лет, сейчас им оказывают медицинскую помощь. На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор. Обстоятельства случившегося выясняются, по факту начата проверка.

Ранее Life.ru сообщал, как дайвер погиб во время ночной подводной рыбалки в бухте Петрокрепость на Ладожском озере, попав под проходивший катер при всплытии на поверхность. Трагедия произошла в ночь на 1 августа недалеко от крепости Орешек. 57-летний мужчина отправился на погружение со знакомым, на которого при подъёме наехало маломерное судно. От полученных травм дайвер скончался на месте, его товарищ сумел добраться до берега и вызвать помощь.