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5 августа, 17:02

Катер наехал на надувной матрас в Ленобласти, пострадали двое детей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Маломерное судно наехало на надувной матрас, на котором находились двое детей. Инцидент произошёл в Ново-Свирском канале Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Пострадавшим пять и восемь лет, сейчас им оказывают медицинскую помощь. На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор. Обстоятельства случившегося выясняются, по факту начата проверка.

Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Хабаровском крае
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Ранее Life.ru сообщал, как дайвер погиб во время ночной подводной рыбалки в бухте Петрокрепость на Ладожском озере, попав под проходивший катер при всплытии на поверхность. Трагедия произошла в ночь на 1 августа недалеко от крепости Орешек. 57-летний мужчина отправился на погружение со знакомым, на которого при подъёме наехало маломерное судно. От полученных травм дайвер скончался на месте, его товарищ сумел добраться до берега и вызвать помощь.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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