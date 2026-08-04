На Ладожском озере ищут тело пожилого дайвера, которого обезглавил катер

Дайвер погиб во время ночной подводной рыбалки в бухте Петрокрепость на Ладожском озере. Как сообщает «Фонтанка», мужчина попал под проходивший рядом катер, когда поднимался на поверхность.

Трагедия произошла в ночь на 1 августа недалеко от крепости Орешек. По данным издания, 57-летний мужчина отправился на погружение вместе со знакомым. Во время всплытия на дайвера наехало маломерное судно. Полученные травмы оказались смертельными. Его товарищ смог добраться до берега и сообщить о случившемся.

На следующий день местные жители обнаружили в воде фрагмент тела погибшего. Как утверждают СМИ, несчастному отрезало голову. Поиски остальных останков продолжили спасатели и волонтёры.