Поссорилась и ушла из дома: Спасатели нашли живой 12-летнюю девочку, пропавшую в Подмосковье

В Подмосковье нашли 12-летнюю девочку, которая 1 августа ушла из дома и пропала. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, девочка направлялась в сторону деревни Цибино в Воскресенском городском округе. Ранее в СМИ говорилось, что школьница могла ехать на велосипеде к бабушке. В полиции уточнили: местонахождение установили в рамках оперативно-розыскных мероприятий. В поисках участвовали сотрудники УМВД по городскому округу Воскресенск и спасательная организация.

Уточняется, что девочку нашли в деревне Марково, расположенной в Раменском районе. Предварительно установлено, что уход из дома произошёл после ссоры. Также сообщается, что противоправных действий в отношении ребёнка не зафиксировано.

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня пропавшего туриста из Воронежа удалось найти в горах Осетии. О его исчезновении стало известно 27 июля. В поисковой операции участвовали более 20 сотрудников МЧС.