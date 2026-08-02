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Регион
2 августа, 10:20

Поссорилась и ушла из дома: Спасатели нашли живой 12-летнюю девочку, пропавшую в Подмосковье

В Подмосковье нашли 12-летнюю девочку после ухода из дома

Обложка © Лиза Алерт / Не является фото с места событий

Обложка © Лиза Алерт / Не является фото с места событий

В Подмосковье нашли 12-летнюю девочку, которая 1 августа ушла из дома и пропала. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, девочка направлялась в сторону деревни Цибино в Воскресенском городском округе. Ранее в СМИ говорилось, что школьница могла ехать на велосипеде к бабушке. В полиции уточнили: местонахождение установили в рамках оперативно-розыскных мероприятий. В поисках участвовали сотрудники УМВД по городскому округу Воскресенск и спасательная организация.

Уточняется, что девочку нашли в деревне Марково, расположенной в Раменском районе. Предварительно установлено, что уход из дома произошёл после ссоры. Также сообщается, что противоправных действий в отношении ребёнка не зафиксировано.

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Полина Никифорова
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