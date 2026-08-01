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1 августа, 14:22

В Барнауле уже пять дней ищут женщину, которую избивал сожитель

Полиция ищет пропавшую в Барнауле 39-летнюю местную жительницу

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

Полиция Барнаула разыскивает 39-летнюю местную жительницу Анну Войткевич, которая не выходит на связь уже пять суток. Подробности исчезновения РИА «Новости» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Тревогу забила дочь пропавшей. По словам девушки, мать пропала в ночь на 28 июля и с тех пор никак не давала о себе знать. За месяц до этого тревожного события Войткевич подверглась жестокому избиению со стороны сожителя, о чём дочь официально уведомила правоохранителей.

Заявление зарегистрировано в отделе полиции по Ленинскому району. Сейчас сотрудники проводят оперативные мероприятия, чтобы установить местонахождение женщины и выяснить все обстоятельства её исчезновения.

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Ранее пропавшую 27 июля жительницу Сахалина, ушедшую за дикоросами, нашли живой спустя несколько дней поисков. Как сообщили в региональном управлении МЧС, женщину обнаружили добровольцы примерно в 2 километрах от села Воскресенское Анивского района, в районе реки Сучковка. Сразу после обнаружения к месту направили бригаду медиков для оценки состояния пострадавшей и оказания необходимой помощи.

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Юлия Сафиулина
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